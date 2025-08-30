Saldırıyı durdur ateşkesi imzala

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor. 21 Temmuz'da tatile giren TBMM Genel Kurulu, bir buçuk ayın ardından ilk kez Gazze için toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'yi İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin olağanüstü toplantıya çağırdı. Kurtulmuş, "Artık kelimelerin yetersiz kaldığı noktadayız. Kadın ve çocuk olan 70 bine yakın insan katledildi. Okullar, hastaneler bombalandı. Gazze'de sağlık hizmetleri verilemez hale geldi. Gıda yarım konvoyları bile ölüm tuzaklarına dönüştürüldü. Kurtulmuş, "İsrail derhal ateşkesi kabul etmeli ve tüm silahlı birimlerini bölgeden çekmeli. Hazırlanan uluslararası insani yardım ve imar planları temelinde Gazze'nin acilen yeniden ayağa kaldırılması sağlanmalı. Bölgenin yönetimi Filistinlilere ait olmalı, güvenliği ise BM barış gücü tarafından teminat altına alınmalı. Gazze'de insani şartların sağlanması amacıyla, BM tarafından bir güç gönderilmesi ivedilikle sağlanmalı" ifadelerine yer verdi.



İSRAİL'İN BM ÜYELİĞİ ASKIYA ALINSIN

TBMM Genel Kurulunda, İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Meclis Başkanlığı Tezkeresi kabul edildi. Tezkerede şunlar kaydedildi:

TBMM olarak, Filistin halkının İsrail tarafından on yıllardır maruz bırakıldığı işgal, imha ve ilhak uygulamalarını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Filistin halkına yönelik katliamların ve son olarak Gazze'de kıtlığın bir imha silahı olarak kullanılmasının soykırım suçu teşkil ettiğini vurguluyoruz.

Uluslararası toplumu, İsrail'i Gazze'de kalıcı bir ateşkesi kabul etmeye, silahlı güçlerini bölgeden çekmeye ve Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaşımını sağlamaya zorlamak için daha fazla çaba göstermeye davet ediyoruz.

Kudüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini ve Filistin halkına yönelik şiddeti telin ediyoruz.

Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısında bulunuyoruz.

1967 sınırları temelinde, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesinin adil ve kalıcı barışın sağlanmasının tek yolu olduğunu kayda geçiriyoruz.

Mescid-i Aksa başta olmak üzere Müslümanların kutsal mekanlarına rejim tarafından yapılan saldırı ve provokasyonların mutlaka durdurulması gerektiğini vurguluyoruz.

İsrail hükümetinin soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz.

Tüm ülke parlamentolarını; u İsrail ile olan tüm askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya, Filistin halkına yönelik uygulanan ambargoyu kırmaya yönelik acilen harekete geçmeye, u İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki soykırım ve sömürge politikalarını reddetmeye ve kınamaya, u Filistin halkının meşru haklarını savunmaya, iki devletli çözüm perspektifini korumaya ve Filistin'i tanımayan ülkeleri de Filistin'i tanıma çağrısında bulunmaya, u 18 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da TBMM öncülüğünde tesis edilen 'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'na katılmaya davet ediyoruz. Yapılan oylama sonucunda Meclis Başkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda oybirliğiyle kabul edildi.

FİLİSTİN İÇİN KOMİSYON KURULSUN

TBMM Genel Kurulu'ndaki Gazze özel oturumunda bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 8 Ekim 2023'ten bu yana 691 gün geçtiğini belirterek, "İsrail 691 gündür Filistin'de katliam yapıyor, soykırım yapıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye'deki bütün muhalefet partilerini Filistin'e destek ziyareti yapmaya davet eden Özel, "Filistin İzleme ve Destek Komisyonu" kurulmasını önerdi.

EN BÜYÜK DİRENİŞ ŞİMDİ BAŞLIYOR

Olağanüstü toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM Genel Kurulu'nu bilgilendirdi. "Gazze'de işlenen vahşet, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak şimdiden kayda geçmiştir" diyen Fidan, Filistinlilerin İsrail ordusuna karşı sürdürdüğü direnişin asla unutulmayacağını vurguladı. İsrail'le ticaretini tamamen kesen Türkiye'den başka bir ülke bulunmadığını belirten Bakan Fidan, "En büyük direniş şimdi başlamaktadır. Belki bu kan hemen durmayacaktır. Ancak eminiz ki bu kutlu direniş, tarihin akışını değiştirecek, ezilenlerin sembolü olacak, çürümüş bir düzenin taşlarını yerinden oynatacaktır" diye konuştu.