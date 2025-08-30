SOLOTÜRK’ten nefes kesen gösteri! Büyük Zafer’in 103. yılına özel Gök Vatan’da ’saygı uçuşu’

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da 28 Ağustos'ta çevre tanıma ve prova için uçtu.
SAYGI UÇUŞU SAAT 18.45'TE BAŞLADI
Zafer Bayramı kapsamındaki gösteri uçuşlarına devam eden SOLOTÜRK, saat 18.45'te Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.
ÇOCUKLAR GÖSTERİYİ GÜNLERCE SABIRSIZLIKLA BEKLEDİ
Suvak'ın 8 yaşındaki kızı Zümra Suvak ise prova uçuşu seslerini duyduğunda babasının kendisini Zafer Bayramı'nda gösteriyi izlemeye götürme sözü verdiğini, gösteriyi günlerdir sabırsızlıkla beklediğini ve sonunda izleyebildiği için mutlu olduğunu ifade etti.