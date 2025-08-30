Haberler Gündem Haberleri SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri! Büyük Zafer'in 103. yılına özel Gök Vatan'da 'saygı uçuşu'
SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri! Büyük Zafer'in 103. yılına özel Gök Vatan'da 'saygı uçuşu'

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. SOLOTÜRK'ün uçuşu, izleyenlerin nefesini kesti.

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da 28 Ağustos'ta çevre tanıma ve prova için uçtu.

SAYGI UÇUŞU SAAT 18.45'TE BAŞLADI

Zafer Bayramı kapsamındaki gösteri uçuşlarına devam eden SOLOTÜRK, saat 18.45'te Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.

VATANDAŞLAR HEYECAN DOLU ANLAR YAŞADI

Gösteriyi ailesiyle izlemeye gelen vatandaşlardan Mehmet Güven Suvak, SOLOTÜRK'ü ilk kez izlediğini belirterek, "Çok heyecanlıydı, çok güzeldi. Emeklerine sağlık gerçekten, mükemmel bir gösteriydi. Allah zeval vermesin." dedi.

ÇOCUKLAR GÖSTERİYİ GÜNLERCE SABIRSIZLIKLA BEKLEDİ

Suvak'ın 8 yaşındaki kızı Zümra Suvak ise prova uçuşu seslerini duyduğunda babasının kendisini Zafer Bayramı'nda gösteriyi izlemeye götürme sözü verdiğini, gösteriyi günlerdir sabırsızlıkla beklediğini ve sonunda izleyebildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

