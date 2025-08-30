Sultan Sazlığı’na can suyu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü ile işbirliği çerçevesinde Sultan Sazlığı'na yönelik can suyu çalışmalarının hızlandırılacağını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav'ı da ziyaret ederek, sazlığın korunması ve geliştirilmesi ile çiftçilerin ihtiyaçlarına dair verimli bir fikir alışverişinde bulundu. Yeşilhisar, Yahyalı ve Develi ilçelerinin kesişim noktasında yer alan Sultan Sazlığı, Türkiye'nin en özel sulak alanlarından biri olarak kabul ediliyor.

Bölgede 301 farklı kuş türü yaşıyor ve her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlıyor. Sultan Sazlığı, "kesin korunacak hassas alan" ilan edilerek doğal yapısının korunması sağlanıyor. Başkan Büyükkılıç, yaptığı yerinde incelemeler sonrası, sazlığın ruhuna uygun şekilde canlandırılacağını belirtti. Büyükkılıç, "Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile görüşmelerimiz sonrası can suyu temini sürecini erkene çekerek kuşların ve doğal yaşamın zarar görmemesi için gerekli adımları atıyoruz" dedi. Başkan Büyükkılıç, bölgenin daha temiz, düzenli ve nitelikli hizmetlerle desteklenmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Sultan Sazlığı, Kapadokya ve Soğanlı Vadisi'ne olan yakınlığı ile önemli bir turizm potansiyeli ile biliniyor.