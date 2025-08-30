Yanan her evin yenisini yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İzmir Ödemiş'te orman yangınları sonrası yeniden inşa edilecek konutların temel atma töreni gerçekleştirildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ödemiş'teki Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu. Yangın felaketinden etkilenen vatandaşların mağduriyetini hızla gidermeye çalıştıklarını vurgulayan Kurum, "İzmir'de afetin izlerini siliyoruz. Bizim devletimiz güçlüdür, milletimiz büyüktür" dedi.

1 YILDA TAMAMLANACAK

Bakan Kurum, Ödemiş ve Seferihisar'da yapılacak 281 konutun bir yıl içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirtip, "Yanan her evin yerine daha sağlamını yapacağız dedik ve hemen TOKİ Başkanımızla hazırlıklara başladık. Bir ay içerisinde İzmir'e verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurum, afet bölgelerinde yürütülen çalışmaların sadece konut yapımıyla sınırlı olmadığını dile getirerek, "Çalışmalarımızda bölgenin iklim şartlarını dikkate alarak yeni yaşam alanları kuruyoruz. Afetzede kardeşlerimiz, bir yıl içerisinde teslim edeceğimiz bu konutlarla yeni hatıralar biriktirecek" dedi. Bakan Kurum, orman yangınları sonrasında ranta yönelik eleştirilere de değinerek, "Ormanlık alanlar ranta açılmadı" ifadesini kullandı. Ödemiş'teki orman yangınında evi yanan Gülten Tokgöz, "Devletimize minnettarız. Verilen sözler tutuldu. Bugün evlerimizin temeli atıldı" dedi. Gülfadiye Gürlek ise, "Bu zor günümüzde devlet baba bize kucak açtı" diye konuştu.