6 Şubat depreminden en çok etkilenen illerden Osmaniye'nin Kırmıtlı Köyü'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan 26 deprem konutunun anahtarı Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz tarafından hak sahiplerine teslim edildi. Vali Yılmaz, hak sahiplerinin konutlarda sağlık ve huzur içinde oturmalarını dilediğini belirtti. Yeni yuvalara kavuşan Osmaniyeliler ise evlerin çok güzel yapıldığını ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Yeni yuvamızda deprem korkumuz olmayacak" dedi.