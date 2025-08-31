Bağımsızlık meşalesini geleceğe taşımak görevimiz

Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne "Aziz Atatürk, bugün milletçe Büyük Zafer'in 103'üncü yıldönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu'yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz Büyük Zafer'in kazanılmasına vesile olan zatıâliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yâd ediyoruz.

Müstevli emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şâd olsun" diye yazdı. Başkan Erdoğan'ın, 30 Ağustos nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında da "Sevgili vatandaşlar, aziz milletim, Tarihimizin dönüm noktalarından, altın sayfalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın gurur ve coşkusunu, milletçe bir kez daha yaşamanın mutluluğu içindeyiz. Bu aziz gün, Türk milletinin hürriyet ve istiklal uğruna ortaya koyduğu eşsiz iradenin, sarsılmaz inancın ve kahramanlığın en güçlü nişanelerinden biridir. Kahraman ordumuzun vatan sevgisi ve milletimizin yekvücut iradesiyle kazanılan Büyük Zafer, esaret zincirlerini kırarak bağımsızlığımıza giden yolu açmış;

Cumhuriyetimizin temelleri bu eşsiz zaferin ardından atılmıştır. 30 Ağustos, yalnızca bir askeri zafer değil; aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin, var oluş mücadelesinin ve ebedi istiklalinin tescilidir. Bu zafer öyle büyük bir zaferdir ki; yalnızca Türk milletine değil, esaret altındaki tüm mazlum milletlere umut olmuş, bağımsızlık idealinin simgesi haline gelmiştir. 30 Ağustos'ta yakılan bağımsızlık meşalesini, birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir geleceğe taşımak görevimizdir" ifadeleri yer aldı.

KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bayram tebriklerini kabul etti. Devlet erkânı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri, Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu'nun marşlar seslendirdiği tören, başkentte görevli askeri personeli temsilen her rütbeden asker ile sivil personelin Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

İSTİKLAL, ŞAN VE ŞEREFLE TAÇLANDI

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından 30 Ağustos mesajı yayımladı: İstiklal mücadelemizi şan ve şerefle taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 103'üncü yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.



ŞEFİKA NİNE İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen konser programı sonrasında, 93 yaşındaki Erzurumlu Şefika Taş ile bir süre sohbet etti. Şefika Taş'ın, geçen günlerde Erzurum Kültür Yolu Festivali'ndeki Kadın Kahramanlar Sergisi'ni gezdiği ve Milli Mücadele kahramanlarını saygıyla andığı anları gösteren video sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.