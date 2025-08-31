Emperyalistleri ebediyen bu topraklardan kazıdık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu:

Mezuniyet törenimizi çok anlamlı bir tarihte gerçekleştiriyoruz. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Milletimize bu zaferi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Büyük Millet Meclisi'mizin muhterem üyeleri, ordumuzun tüm neferlerini minnetle yâd ediyorum.

1405 teğmenimizi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Ordumuzun farklı kademelerine güç katacaklar. Bugünden itibaren teğmen olarak ordumuzun saflarına katılıyorsunuz. Bunun için ne kadar gururlansanız, ne kadar övünseniz elbette yeridir. Peygamber ocağının onurlu bir neferi olarak birbirinden önemli vazifeleri inşallah alnınızın akıyla yerine getireceksiniz. Sizin üzerinizden siyasi prim kazanmak isteyen simsarlar çıkabilir. Bunları asla dikkate almayın. Ordumuzun, milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi, ancak ve ancak disiplinini her zaman en ileri düzeyde muhafaza etmesine bağlıdır. Kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır.

30 Ağustos'ta milletimiz zillet ve zulmete asla rıza göstermeyeceğini, esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. İşgal orduları tek tek bozguna uğratıldı. Emperyalistler b u topraklardan ebediyen kazındı.

9 yıl gibi kısa sürede 'imkânsız' denileni başardık. FETÖ ihanet çetesinin askeri eğitim sistemimizde sebep olduğu tahribatı ziyadesiyle telafi ettik. 15 Temmuz sonrası ellerini ovuşturanlar peydah olmuştu. 40 yıllık planı, 40 yıllık hesabı, Allah'ın yardımı ve milletimizin kahramanca direnişi sayesinde bir gecede darmadağın ettik. Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini sanıyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede onlar da gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besleyip büyüttükleri yılanın başını kopardık.



BAŞKA MÜJDELER OLACAK



TSK, bugün daha güçlüdür. 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarımızı tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz. Çelik Kubbe sistemlerini ordumuza kazandırdık. Hepimizi gururlandıracak başka müjdelerimiz de olacak.