FETÖ’cülerle irtibat, TÜBİTAK’tan sızdırılan belgeler: ASSAN Group’un sahibi Öner’in sevk yazısının detayları ortaya çıktı!

TOPU BABASINA ATTI

Şüpheli Emin Öner'e sorgusunda örgütün tepe yöneticilerinden olan Cemal Koca ve Hüseyin Saruhan ile irtibatları sorulduğu, şüphelinin bahsi geçen telefon numarasını babasının kullandığı yönünde beyan verdiği ancak telefon numarasının ASSAN İş Makineleri şirketi üzerine kayıtlı olduğu ve henüz HTS çalışmalarının tamamlanmadığı yer aldı.

SOHBET TOPLANTILARI, TOPLANAN BAĞIŞLAR

Sevk yazısında, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne Emin Öner 'e ait firma yetkililerinin FETÖ terör örgütü ile irtibatlı olduğuna dair ihbarın yapıldığı ve akabinde M.G. isimli şahsın alınan ifadesinde, Öner'in FETÖ ile irtibatlı olduğu hatta Sincan bölgesindeki şahıslarla sohbet toplantılarını düzenleyerek bağış topladığını söylediği kaydedildi.

ÖRGÜTLE TELEFON VE PARA TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Emin Öner'in HTS kayıtlarına yönelik yapılan çalışmada, FETÖ bağlantısı olan 113 farklı şahıs ve 22 Bylock kullanıcısı ile 2025 yılına kadar irtibat içinde oldukları tespiti sevk yazısında belirtildi. MASAK tarafından alınan raporda ise örgüt ile bağlantılı şahıslarla yoğun para trafiğini olduğu dikkat çekti.

TÜBİTAK'TAN ASSAN'A MÜDÜR TRANSFERİ

Emin Öner ve Gürcan Okumuş'un üzerlerine atılı "Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile İle Alma Çalma" suçundan hazırlanan sevk yazısında dikkat çeken detaylar yer aldı. Şüpheli Gürcan Okumuş'un 2018-2024 yılları arasında TÜBİTAK'a bağlı savunma sanayi alanında faaliyet gösteren devlet kuruluşu olan TÜBİTAK SAGE'de enstitü müdürü olduğu belirtildi. Okumuş'un müdürlükten ayrıldıktan sonra Emin Öner'e ait savunma sanayinde faaliyet gösteren ASSAN şirketin genel müdürü olduğu sevk yazısında aktarıldı.

PROJEYİ SIZDIRDI

Sevk yazısında, Hilal Projesi sözleşmesi kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ve süresiz olarak kullanımı MKE A.Ş'e verildiği bir pilot tahrip kalıbı üretim ve şekillendirme projesi çerçevesinde geliştirilen ekipmanın ASSAN tarafından birebir üretildiği anlatıldı. TÜBİTAK ve MKE'nin uzun yıllar süren emek ve sermaye ile geliştirdikleri ürünün ASSAN'a sızdırıldığı sevk yazısında belirtildi.

MKE AİT ÇİZİMLERİN BİREBİR AYNISINI KOPYALADI

Ayrıca MKE'nin ASSAN'a ticari bilgileri transfer ettiği iddiasıyla dava açtığı ve ASSAN'ın bunu kabul etmesiyle tazminat ödediği sevk yazsında yer aldı. ASSAN'ın MKE'de tanımlı olan, saklanan ve yalnızca yetkili kişiler tarafından görüntülenebilen 4 çizime ulaştığı ve birebir aynısını çizdikleri tespiti sevk yazsında bulunan detaylar arasında yerini aldı.

21 TÜBİTAK PERSONELİ KENDİ BÜNYESİNE GEÇİRDİ

TUBİTAK Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Gürcan Okumuş'un enstitü müdürü olduğu dönemde TÜBITAK SAGE'den ayrılan 19 personelin ASSAN'a geçtikleri, 6 şahsın ise Emin Öner ile savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ASTECH A.S isimli firmayı kurdukları kaydedildi. Raporda, şüpheli Gürcan Okumuş'un ASSAN'a başladığı, TÜBITAK SAGE'ye ait ürünlerin aynılarını içeren ve sır saklama yükümlülüğünü ihlal eden çalışmalar gerçekleştirdikleri belirtildi.

DEVLETE AİT EVRAK VE ÇALIŞMALARI ÇALDILAR

Şüpheli Gürcan Okumuş'un emniyette telefon şifresini vermediği, telefonda içerisinde kuvvetli şüphe olabileceğine değinilen sevk yazısında, şirket sahibi Emin Öner'in ve genel müdürü Gürcan Okumuş'un devlet kuruluşu olan ve devletin güvenliğine ilişkin evrak ve çalışmaların bulunduğu MKE ve TÜBITAK Başkanlığı'na ait belgeleri, çalışmaları kısmen veya tamamen tahsis olundukları yerden alarak üzerlerine atılı suçu işledikleri aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca son dönemlerde kamuoyunda "askeri casusluk" olarak bilinen soruşturmalara ilişkin yürütülen çalışmalarda, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un, FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri belirlenmişti. Öner ile Okumuş, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "askeri casusluk" suçlarından 27 Ağustos'ta gözaltına alınmış, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.