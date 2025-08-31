Gökyüzü meraklıları, Erzurum’da buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenen "27'nci Gökyüzü Gözlem Etkinliği Açılış Töreni'ne katıldı. Burada konuşan Kacır, bilim insanları, astronotlar, astronomlar ve 7'den 70'e gökyüzü meraklılarıyla bu anlamlı etkinliğin 27. yılını kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin uydu alanında önemli başarılara imza attığını belirterek, "Yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz metre altı çözünürlüklü gözlem uydumuz İMECE, yeni adıyla GÖKTÜRK 2B dünyanın her noktasından hiçbir kısıt olmadan görüntü alma imkânı sunuyor. Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla ürettiğimiz TÜRKSAT 6A ile dünya üzerinde kendi haberleşme uydusunu geliştirebilen 11 ülkeden biri olduk. Bu yılki gözlem etkinliğimizin adresini Erzurum Konaklı Kayak Merkezi olarak belirledik. Astronomi ve uzaya gönül vermiş 81 ilden 33 bini aşkın vatandaşımız etkinliğimize başvurdu. Yoğun ilgi, etkinlik tarihimizde yeni bir rekoru ifade ediyor" diye konuştu.