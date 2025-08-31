Havada, karada denizde bayram coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla ve gururla kutlandı. Nevşehir Kapadokya'da, sıcak hava balonları ay yıldızlı bayrakla havalandı. Antalya Kaş'ta milli sporcu Şahika Ercümen, tank batığına dalış yaparak Türk bayrağı açtı. Muğla Fethiye'de bir dalış okulunun öğrencileri su altında bayrak açtı. İstanbul'da Vatan Caddesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Gökyüzü Kartalları helikopterleri akrobasi gösterisi yaptı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kırklareli'ndeki geçit töreninde gaziler protokolü ve vatandaşları selamladı. Ankara'da TBMM'den Ulus'taki Birinci Meclis binasına kadar resmi geçit töreni düzenlendi. Manisa'da halk oyunları ekiplerinin gösterisi büyük alkış aldı. Şırnak, Adana ve Bursa'da askerlerin geçit töreni vatandaşlarca dakikalarca alkışlandı.



Mustafa KAYA-Mehtap AYDOĞAN-Erdoğan ÖZTÜRK-Erdoğan CANKUŞ-Cennete ÜSTEMEL-Murat KARAMAN- Tolga YANIK – Kaan ATALAY-Sekvan KÜDEN/SABAH