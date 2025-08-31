İçişleri Bakanı Yerlikaya, TEKNOFEST Mavi Vatan’ı ziyaret etti

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya da Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen etkinliği ziyaret etti.

Yerlikaya, etkinlik alanında ilk olarak stantları gezerek Türkiye'nin deniz teknolojileri alanında ürettiği ürünler ve kaydettiği gelişmelerle ilgili bilgi aldı.

TAİS Gemi İnşa ve Teknoloji standını ziyaret eden Yerlikaya, burada askeri donanma gemi inşasındaki yenilikçi ve teknolojik çözümleri inceledi.

Yerlikaya, daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın TEKNOFEST Mavi Vatan standını ziyaret ederek, burada Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve Sahil Güvenlik Komutanlığı stantlarında, bu kurumların denizaltı çözümleri ve kullandıkları su altı araçlarıyla ilgili bilgilendirmelere katıldı.

İçişleri Bakanlığı standı çıkışında vatandaşlarla hatıra fotoğrafları çektiren Yerlikaya, daha sonra Savarona Yatı'na ziyarette bulundu.

Savarona Yatı'nda yatın tarihine dair bilgi alan Yerlikaya, daha sonra Türk donanmasının öne çıkan gemilerinden TCG Nusret'i ziyaret etti.

Yerlikaya, son olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisini ziyaret etti ve burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TEDARİK VE İHRACAT RAKAMLARI GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR"

Bakan Yerlikaya, "TEKNOFEST buluşmalarının ünü sadece bizim ülkemizde değil dünyanın her yerinde çok büyük bir iz bırakıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarısına değinen Yerlikaya, "Sadece kendi tedarikimiz değil, hem savunma sanayimizde hem de İçişleri olarak iç güvenlik birimlerimizdeki tedariklerimizin her biri, hem kendi kullanımımız hem de ihracatla ilgili rakamları da göğsümüzü kabartıyor." diye konuştu.

Yerlikaya, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve AFAD olarak iç güvenlik ve arama-kurtarma, denizlerdeki huzur ve güvenle ilgili yapılması gereken her şeyi İçişleri Bakanlığı kurumları olarak canla başla yaptıklarını anlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın dünyada en başarılı, en gözde olan komutanlıklardan birisi olduğunu belirten Yerlikaya, "470 bin kilometrekare mavi vatanda öncelikle huzur ve güvenliği temin etmek, sonra da kaçakçılıkla mücadele, düzensiz göçle mücadele, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele ve diğer suçların denizde olanlarıyla mücadele etmek görevimizdir. Denizlerimizdeki can güvenliği ve arama kurtarmayla ilgili olan görevimizi de dünyada en iyi yapan teşkilatlardan birisiyiz." dedi.

Basın açıklamasının yapıldığı Sahil Güvenlik Komutanlığı korveti hakkında da konuşan Yerlikaya, "İçinde bulunduğumuz korvet yaklaşık 90 metreye yakın uzunlukta. On yaşındaki bu korvet, bizim yüzde 70'e yakın kendi yerlilik oranıyla üretmiş olduğumuz bu gemimiz, Sahil Güvenlik deniz unsurlarının içerisinde en gözde gemilerimizden birisidir." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST Mavi Vatan'ı ziyaret eden vatandaşlara teşekkür eden Yerlikaya, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

"İçişleri ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve himayeleriyle kara vatanda, mavi vatanda ve siber vatanda bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedeflerine ulaşmak, aynı zamanda bu yüzyılı huzurun yüzyılı yapmak noktasında gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın takdirleri, destekleri bizim üzerimizde olduğu müddetçe Allah'ın izniyle teknoloji dünyada nereye gidiyorsa biz savunma sanayinde, iç güvenlikte ve diğer her sektörle ilgili teknolojinin bize vermiş olduğu bütün nimetleri aziz milletimizle beraber en güzel şekilde kendi envanterimize ve dostlarımıza kazandırmaya devam edeceğiz."