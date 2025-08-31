Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
Giriş Tarihi: 31.8.2025 11:50 Son Güncelleme: 31.8.2025 12:37

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ŞİÖ'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin şehrinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı.

Başkan Erdoğan, ilk olarak Tiencin Konukevi'nde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal da yer aldı.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü
