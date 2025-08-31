Susuzluk, besicileri alternatif ota yöneltti

İzmir genelinde 30 bine yakın işletmede yaklaşık 480 bin sağmal büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunuyor. Süt üretiminde 3 yıldır ilk sırada bulunan İzmirli besiciler, kaba yem ihtiyacını 550 bin dekarda ürettikleri 3 milyon 451 bin ton silajlık mısır ile karşılıyor. Kuraklık nedeniyle İzmir'de tarımsal sulama kaynaklarının azalması besicileri de etkiliyor. Hayvanlarını beslemek için silajlık mısır yetiştiren besiciler, gelişim sürecinde bol su isteyen silajlık mısır yerine sorgum sudan otu yetiştirmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 75 tohum hibesi verdiği sorgum sudan otu yetiştiricisi ve ekim alanı arttı. Kentte 2020'de 28 olan sorgum sudan otu yetiştiricisi sayısı 337'ye, 451 dekar olan ekim alanı ise 6 bin dekara yükseldi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, bu yıl da yağışların önceki yılların gerisinde kaldığını, bu yılın 8 ayındaki azalmanın, geçen yıla göre yüzde 27 seviyesinde olduğunu söyledi.

SÜTTE VE BESİDE EŞDEĞER

Şahin, "Küresel ısınmanın etkilerini çok net olarak görmeye başladık. Artık üretimimizi suya göre planlıyoruz. Var olan suya göre ürün desenimizi oluşturuyoruz diye konuştu. Şahin, "Mısır sulaması 7-8 sefere kadar gidiyor ama biz aynı miktardaki ürünü 2 ya da 3 sulamayla alabiliyoruz. Üreticilerimizle konuştuğumuzda artık onlar da durumun farkında" dedi. Menemen ilçesi Hasanlar Mahallesi'nde süt üretimi yapan besici Zafer Yurt ise sorgum sudan otuyla su kullanımının yarı yarıya düştüğünü anlatarak, "Bu ot mısıra göre hem sütte hem beside eş değer, farklılık yok. Gayet memnunum. Büyük çiftçilerin hepsi bu otu tercih etti. Sorgum sudan otu eken çiftçi sayısı çoğaldı" diye konuştu. AA