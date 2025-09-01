Afet konutlarının temeli atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınında hasar gören konutların temelini, evini kaybettiği için gözyaşı döken Ödemişli 60 yaşındaki Cavit Özer ve 56 yaşındaki Hüseyin Köymen ile birlikte attı. Ödemiş Kaymakamlığı önünde düzenlenen 'İzmir Afet Konutları Temel Atma Töreni'ne, Üzümlü köyünde evi yanan ve Bakan Kurum'un 5 Temmuz'daki ziyaretinde "Her şeyimiz gitti" diyerek gözyaşı döken Cavit Özer ile Hüseyin Köymen de katıldı. Bakan Kurum konuşması sırasında Özer ve Köymen'den bahsederek, "Evi yanan Cavit amcamıza sarıldığımızda o döktüğü gözyaşlarını hiç unutamıyorum. Bana dönüp, 'Her şeyimiz gitti' dediğinde çok üzüldüm ama kendisine o gün bir söz verdim. 'Cavit amca sen hiç ama hiç canını sıkma. Senin canın sağ olsun, evlatların sağlıklı olsun. Gerisini biz hallederiz. Evinin daha iyisini, daha güzelini yaparız' dedim. O an düşündüm ki Cavit amcamız için, Ödemiş'in, Seferihisar'ın bu yiğit insanları için ne yapsak azdır" dedi. Bakan Kurum'un kürsüye davet ettiği Özer, "Allah devletimize zeval vermesin. Allah hepinizden razı olsun. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Kurum ise "İşte bizim en büyük kazancımız milletimizin duası; Cavit amcamızın, Hüseyin kardeşimizin bize olan inancı" diye konuştu.