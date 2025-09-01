Haberler Gündem Haberleri ASSAN Group’un sahibi ve genel müdürü tutuklandı
Giriş Tarihi: 1.9.2025

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ile şirket genel müdürü Gürcan Okumuş FETÖ ile irtibatlı oldukları ve askeri casusluk faaliyeti gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifade işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgunun ardından Emin Öner ve Gürcan Okumuş'un üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verildi.
