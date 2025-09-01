CHP’li belediyenin ihmali ölüm getirdi

CHP'li Beykoz Belediyesi'nin büyük bütçeler ayırarak pazar günü düzenlediği Çayır Festivali'nde faciayla sonuçlanan bir ihmal yaşandı. Beykoz Ortaçeşme Mahallesi Beykoz Çayırında pazar günü 17.50 sıralarında meydana gelen olayda 18 yaşındaki İbrahim Burgaz, akrabası olan Uğur B.'nin dondurma standına yardımcı olmak için gittiği Beykoz Çayırı Festivali'nde elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim Burgaz, kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İstanbul Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan İbrahim Burgaz'ın cenazesi, Beykoz Ortaçeşme Merkez Cami'ne getirildi.

Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından İbrahim Burgaz Beykoz Yüşa Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı. Cenazede acılı aileyi yüzlerce seveni yalnız bırakmadı. Babası Hüseyin Burgaz'ı 2 yıl önce kalp krizi sonucu kaybeden İbrahim Burgaz, Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi idi. Balık tutmayı çok seven Burgaz'ın 4 kardeş olduğu öğrenildi. 6 Haziran'da 18. yaş gününü kutlayan İbrahim Burgaz'dan geriye, doğum gününde pastayla çekilen fotoğrafı kaldı. Skandal ölüm, CHP'li belediyelerin son dönemde sıkça gündeme gelen tartışmalı harcamalarını bir kez daha gündeme taşıdı.