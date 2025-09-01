CHP’li meclis üyesi İSBİKE kaldırılmasını gençlere bağladı!

Pendik Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı'nın 1. oturumunda İSBİKE projesi gündeme geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından 2012 yılında başlatılan akıllı bisiklet sistemi, bakım ve onarım gerekçesiyle 2023 yılından bu yana hizmet vermiyor. Sisteme ait binlerce bisiklet ise Kartal'daki hurdalık alanda atıl durumda bekletiliyor.

CHP'li Meclis Üyesi Onur Uğurdan, ekonomik sıkıntılardan dolayı bisikletlerin vatandaşlardan çalındığını iddia ederek vatandaşı hırsızlıkla suçladı. Başkan Ahmet Cin ise Pendik'teki İSBİKE alanlarının İBB'den Pendik Belediyesine devretmesini istediklerini ama İBB'nin entegre olmadığını belirterek geri çevirdiğini belirtti.

CHP Meclis üyesi Onur Uğurdan, "Bisiklet konusunda son dönemlerde bize yapılan en büyük eleştirilerden birisiydi neden İBB kendisi işletmiyor diye. Bu bisikletlerin çoğu aslında AK Parti döneminde alındı ve hantal bisikletlerdi yani sadece kısa günün kârı günü kurtarmak amacıyla ben yaptım oldu denilmek amacıyla alınan bisikletlerdir. Ülkemizin ekonomik anlamdaki zorlukları, gençlerimizin yanlış yollara sapması buna bağlı olarak sosyal çürümemiz ve hırsızlığın artmasıyla hantal bisikletler çok rahat bir şekilde çalınabilir haldeydi. Dolayısıyla bu bisikletleri sistemden kaldırmak durumunda kaldık." diye konuştu.

"PENDİK'TE BİZ DEVRALMAYA HAZIRIZ"

CHP Meclis Üyesi Onur Uğurdan'a cevap veren Başkan Ahmet Cin: "İSBİKE konusunda üzerimize düşeni yaptık ve İBB'ye bir öneride bulunduk. Pendik bölgesindeki bisiklet alanlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Pendik Belediyesine devredilmesini istedik. Ancak İBB, 'İSBİKE sistemini ilçelere entegre edemiyoruz' diyerek talebimizi reddetti. Yani biz sorumluluk almaya hazırız." diye konuştu.