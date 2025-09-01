Haberler Gündem Haberleri DMM'den o iddialara yalanlama: Tamamen asılsızdır
Giriş Tarihi: 1.9.2025 19:55

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, çeşitli sosyal medya mecralarında yer alan “Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur’un Türkiye’ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı” yönünde ortaya atılan iddianın tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TAMAMEN ASILSIZDIR"

Çeşitli sosyal medya mecralarında "Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı" yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir.

"HERHANGİ BİR GÖRÜŞME YAPILMAMIŞTIR"

İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır. Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmî kurumların açıklamalarını esas alması; gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır.

