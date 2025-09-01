Haberler Gündem Haberleri İmam Hatipli mucitler
Giriş Tarihi: 1.9.2025

İmam Hatipli mucitler

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İmam Hatipli mucitler
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İnsansız Deniz Aracı, İnsansız Sualtı Aracı ve Su Altı Roket Aracı kategorilerinde yapılan yarışmaya 21 takım katıldı.
Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İleri Tek Kulübü'nün Nusret Rov takımı da 10 kişilik ekiple yarışmada yer aldı. Ekip üyeleriyle konuştuk:
Takım kaptanı Fen Bilimleri Öğretmeni Yasemin Polat (41): 2022 TEKNOFEST'te derece almıştık. Bu öz güvenimizi arttırdı.
10. Sınıf Öğrencisi Medine Yıldız'ın (15): Su altı takımı olarak Kaplumbağa' tasarımına karar verdik. Kaplumbağa, su altında ilerleyerek batık kalıntıları topluyor.
10. Sınıf Öğrencisi Beril Burcu Çelik (15): Gece üçlerden sabah namazına kadar sürekli çalıştık. İnsansız su altı aracımızın bataryası ilk denemelrde patladı. Pes etmedik ve aracı bir ay içinde yeniden yaptık.
11. Sınıf Öğrencisi Ayşe Melek Toker (16): Genç kızlar olarak başarımızı ispatlamaya geldik. 10. Sınıf Öğrencisi Erva Karakol (15): Çocukluğumdan bu yana en büyük hayalim mühendis olmak.

ARKADAŞINA GÖNDER
İmam Hatipli mucitler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz