İmam Hatipli mucitler

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İnsansız Deniz Aracı, İnsansız Sualtı Aracı ve Su Altı Roket Aracı kategorilerinde yapılan yarışmaya 21 takım katıldı.Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İleri Tek Kulübü'nün Nusret Rov takımı da 10 kişilik ekiple yarışmada yer aldı. Ekip üyeleriyle konuştuk:2022TEKNOFEST'te derece almıştık. Bu özgüvenimizi arttırdı.Su altı takımı olarak Kaplumbağa'tasarımına karar verdik. Kaplumbağa,su altında ilerleyerek batık kalıntılarıtopluyor.Gece üçlerden sabah namazınakadar sürekli çalıştık. İnsansız su altı aracımızınbataryası ilk denemelrde patladı. Pes etmedik ve aracı bir ay içinde yeniden yaptık.: Genç kızlar olarak başarımızı ispatlamayageldik.Çocukluğumdan bu yanaen büyük hayalim mühendis olmak.