İmam Hatipli mucitler

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İnsansız Deniz Aracı, İnsansız Sualtı Aracı ve Su Altı Roket Aracı kategorilerinde yapılan yarışmaya 21 takım katıldı.
Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi İleri Tek Kulübü'nün Nusret Rov takımı da 10 kişilik ekiple yarışmada yer aldı. Ekip üyeleriyle konuştuk:
Takım kaptanı Fen Bilimleri Öğretmeni Yasemin Polat (41):
2022
TEKNOFEST'te derece almıştık. Bu öz
güvenimizi arttırdı.
10. Sınıf Öğrencisi Medine Yıldız'ın (15):
Su altı takımı olarak Kaplumbağa'
tasarımına karar verdik. Kaplumbağa,
su altında ilerleyerek batık kalıntıları
topluyor.
10. Sınıf Öğrencisi Beril Burcu Çelik (15):
Gece üçlerden sabah namazına
kadar sürekli çalıştık. İnsansız su altı aracımızın
bataryası ilk denemelrde patladı. Pes etmedik ve aracı bir ay içinde yeniden yaptık.
11. Sınıf Öğrencisi Ayşe Melek Toker (16)
: Genç kızlar olarak başarımızı ispatlamaya
geldik. 10. Sınıf Öğrencisi Erva Karakol (15):
Çocukluğumdan bu yana
en büyük hayalim mühendis olmak.