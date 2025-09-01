İzmir’de su çilesi artarak devam ediyor

İzmir'de isale hattındaki arıza nedeniyle 8 ilçe ve yüzlerce mahalle 32 saat susuz kaldı. İzmir'in Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza meydana geldi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan yazılı açıklamada şehir genelinde yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında 8 ilçede zorunlu su kesintisi yapılacağını açıkladı.

İZSU, arıza giderildikten sonra şebekenin yeniden suyla dolması ve basıncın normale dönmesinin zaman alabileceğini, bu nedenle özellikle üst katlardaki dairelere suyun geç ulaşabileceğini belirtti.

Kesinti kapsamında Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına, Karabağlar, Menemen ve Konak'ın ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmedi. İzmirliler sosyal medya hesaplarından belediyenin işbilmezliğini sert sözlerle eleştirdi.