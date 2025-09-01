Özgür Özel’den yeni fiyasko! Roketsan’ı bu sözlerle hedef aldı: Balıklar roketlerden korkuyor

TEST ATIŞLARI BALIKÇILIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Test atışlarının turizmi ve balıkçılığı olumsuz etkilediğini öne süren Özel, "Sinop'un turist çekmeye ihtiyacı var. Siz balığa çıkmayın, füze testi yapacağız diyorsunuz. Turistlerin başının üstünden roketler, füzeler geçiyor." ifadelerini kullandı.