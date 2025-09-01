RTÜK Başkanı Şahin'den kurul kararlarına yönelik eleştirilere yanıt! "Yapacakları saldırılar beyhudedir"

'SALDIRILAR BEYHUDEDİR'

Şahin açıklamanın devamında, "Sosyal medyada ve ekranlarda RTÜK'ü hedef alanlara sormak lazım: Sizler için ilgili cezaya konu olan; '15 Temmuz bir İslamcı darbe girişimiydi', 'Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır', 'Bu darbeyi bir fırsata çevirip krizi, bu darbe girişimini, olağanüstü hâl ilan edip Cumhuriyet'i imha etti', 'Bu iktidar Türkiye'yi bir darbeye sürükledi' sözleri basın ve düşünce hürriyeti midir? Sorumlu yayıncılık mıdır? Toplumu kin ve düşmanlığa tahrik etmemek midir? Darbe yapmaya kalkışan hain bir terör örgütüne arka çıkmamak mıdır? Devlete ve millete karşı yapılan hain darbe girişiminin bastırılmasıyla ilgili bile 'Ben 15 Temmuz'da kutlanacak bir an görmüyorum' cümlesini kuranlara tek bir eleştiri getiremeyenlerin bugün yasaları uygulayan ve milletin hukukunu koruyan RTÜK'ü hedef almalarını gayet iyi anlıyoruz.