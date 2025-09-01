TEKNOFEST Mavi Vatan’a akın eden vatandaşlar: Gururluyuz

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda dün son kez ziyaretçilerini ağırladı. Aileler ve gençler fuar alanına adeta akın etti.

Teknoloji yarışmaları, sahne gösterileri, gemicilik aktiviteleriyle dolu program gün boyu devam etti.

Erken saatlerde başlayan yarışmalarda insansız su altı araçları, roketleri kıyasıya mücadele etti. Aynı zamanda paydaş, sponsor ve katılımcı firmaların stantları fuar alanında teknoloji meraklıları için ziyaretçilere açıktı. Sahne etkinliklerinde ödüllü bilgi yarışmaları, bilim şovları, "Sahne Senin" gösterileri, bando ve koro konserleri, mehteran ve tiyatro performansları gün boyu devam etti. Özellikle saat 13.00 – 14.00 saatleri arasında gerçekleşen Deniz komandoları SAT ve SAS Komutanlığı gösterileri ziyaretçilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Helikopterden ve denizden operasyon yapan deniz komandolarının rehine kurtarma operasyonu ve hedef patlatma anları heyecanı doruğa çıkardı. SAT komandoları daha sonra denizden karaya çıkarak Türk Bayrağı da açtı. Halat çekme, el incesi atma gibi gemicilik yarışmaları düzenlendi.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Savaş gemilerinin önünde ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu. 'TEKNOFEST Mavi Vatan' ziyaretçileri duygularını SABAH'A anlattı:

Diş Hekimi M. Emin Zengin (24): Çok heyecanlı ve etkileyici bir gündü. Milli gururlarımızı görmekten onur duyuyoruz.

Üretiminin birçoğunun yerli olması, uluslararası anlamda gücümüzün olması çok kıymetli.

Lise Öğrencisi M. Ali Zengin (15): Birçok gemiyi gezdik. Gerçekten etkileyiciydiler. Büyük gurur duyduk. Bilmediğimiz birçok şeyi öğrendik.

Tersane personeli Yıldırım Şahin (35): Ailemi getirdim. Savunma sanayii projelerimiz gurur kaynağı.

Rümeysa Şahin (28): Eşimin çalıştığı tersaneyi görebilmek, Teknofest'te gelebilmek gurur verici. Kızılelma çok güzel.

Garson Hamza Kaya (40): Gururluyum. Çocuğum pilot olmak istiyor.

Hasret Kaya (37): TGC Anadolu bize güven veriyor.Türkiye'nin savunması adına denizlerdeki gücünü gösteriyor.

Yusuf Eymen Kaya (10): Teknofest'i çok merak ediyordum ve yaşıtlarımı Teknofest'te önümüzdeki sene gelmeye davet ediyorum.

Efe Kaya (16): KAAN'ın pilotu olmayı çok isterim.

Mehmet Ege Kaya (14): İyi hissediyorum. TCG Anadolu Titanik'ten büyük gemiymiş boy olarak. Ülkemizde böyle bir geminin olması çok güzel. Geliştiğimizi düşünüyorum. Denizde, karada, havada savaş konusunda çok güçlü olduğumuzu burada gördüm.