22 turistik tesis kapatıldı

Muğla Valiliğinin 75. Yıl Salonu'nda gerçekleştirilen "Medya Buluşması" toplantısında konuşan Vali İdris Akbıyık, Muğla'nın huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu belirtti. Kolluk kuvvetlerinin 7/24 görev yaptığını söyleyen Vali Akbıyık, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinasyonunda turistik tesislerin denetimlerinin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Akbıyık, temmuz ayında 62 tesisin denetlendiğini ve 22'si hakkında kapatma işlemi başlatıldığını aktardı. Hanutçulukla mücadele kapsamında 16 işletmeye ve 1 kişiye idari para cezası uyguladığını, bir işletmeye de tutanak düzenlediğini ifade eden Akbıyık, "18 yaşından küçükleri eğlence mekanlarına alan 5 işletmeye idari para cezası uygulanırken, 3 işletmeye de tutanak düzenlenerek ilgili kuruma gönderildi. Yine ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 41 işletmeye idari para cezası uygulandı. 56 işletme için tutanak düzenlenerek ilgili kuruma gönderildi. 5 işletmeye de kapatma cezası uygulandı" bilgisini verdi. Hayasızca davranışlarda bulunulan bir işletmeye tutanak düzenlendiğini aktaran Akbıyık, bir İngiliz vatandaşına da adli işlem yapıldığını ifade etti. AA