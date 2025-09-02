Aleviler’den CHP’ye tepki: Temsilcimiz siz değilsiniz

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda, TBMM çatısı altında kurulan tarihi komisyonda, CHP ve DEM Parti milletvekilleri Alevi toplumu adına konuşmaya kalktı. Özellikle CHP'li milletvekilleri Murat Emir ve Umut Akdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın bir karşılığı olmadığını iddia ederek buranın 'asimilasyon merkezi' olarak kabul edildiğini ve kapatılması gerektiğini savundu.

Federasyon, dernek ve birliklerden oluşan 16 Alevi kurumu, ortak açıklama yayımlayarak, "Hiçbir kişi, siyasi parti veya komisyon bizlerin rızalığı olmaksızın Alevi toplumu adına beyanda bulunamaz. Bizler kendi kimliğimizin, inancımızın ve taleplerimizin yalnızca kendi irademizle temsil edilebileceğini duyuruyoruz" denildi.