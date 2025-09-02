Ayasofya’yı yapay zekayla koruyoruz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Davut Gül, Ayasofya-i Kebir Camisi'nin restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi. Ersoy, tüm insanlığın ortak mirası olan bu emaneti korumak ve gelecek nesillere aktarmak için gayretle çalıştıklarını belirterek, "Ayasofya'yı gelecek nesillere emanet etmek için çalışıyoruz. Bunu yaparken teknolojik imkanlardan da özellikle güvenlik anlamında en üst seviyede faydalanıyoruz. Camimizde 300 güvenlik görevlimizin yanında yapay zeka destekli yeni bir güvenlik sistemi oluşturduk" diye konuştu.