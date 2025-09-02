Haberler Gündem Haberleri Bahçeli: CHP'nin sonu karanlık, itibarı sıfırdır
Giriş Tarihi: 2.9.2025 17:25 Son Güncelleme: 2.9.2025 17:30

Bahçeli: CHP'nin sonu karanlık, itibarı sıfırdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP'nin sonu karanlık, itibarı sıfırdır." dedi.

Bahçeli: CHP’nin sonu karanlık, itibarı sıfırdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP'nin sonu karanlık, itibarı sıfırdır." dedi.

Bahçeli, "Terör devleti İsrail, Suriye'nin bölünmesi ve parçalanması hususunda devamlı el yükseltmektedir. Görünen odur ki, SDG/YPG İsrail'in yörüngesindedir." dedi.

Bahçeli, "Maalesef ABD-İsrail konsorsiyumu Suriye'de kanlı bir iç savaş ve ayrışmanın temelini günbegün kazmaktadır. Soykırımcı İsrail örtülü operasyonlarla, silahlı ve zora dayalı şekilde Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne alenen kast etmektedir. Bu durum sadece Suriye için değil Türkiye'yi de çok sıcak ve birebir ilgilendiren aşırı güvenlik tehdididir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Bahçeli: CHP'nin sonu karanlık, itibarı sıfırdır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz