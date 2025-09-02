MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP'nin sonu karanlık, itibarı sıfırdır." dedi.

Bahçeli, "Terör devleti İsrail, Suriye'nin bölünmesi ve parçalanması hususunda devamlı el yükseltmektedir. Görünen odur ki, SDG/YPG İsrail'in yörüngesindedir." dedi.

Bahçeli, "Maalesef ABD-İsrail konsorsiyumu Suriye'de kanlı bir iç savaş ve ayrışmanın temelini günbegün kazmaktadır. Soykırımcı İsrail örtülü operasyonlarla, silahlı ve zora dayalı şekilde Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne alenen kast etmektedir. Bu durum sadece Suriye için değil Türkiye'yi de çok sıcak ve birebir ilgilendiren aşırı güvenlik tehdididir." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...