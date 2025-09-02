Bakan Yerlikaya açıkladı: İstanbul’da 417,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Pendik, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Operasyonlarımızda, 261 kilogram metamfetamin, 90,5 kilogram skunk, 66 kilogram eroin ile 36 kilogram kimyasal madde ele geçirdik. Operasyonlarda 10 şüpheliyi yakaladık. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın ve milletimizin güvenli yarınları için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.