İstanbul daveti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin'deki zirve marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmede Erdoğan Putin'e "Değerli dostum, zatıalinizi Türkiye'de misafir etme arzumuzu biliyorsunuz. Davetim bakidir. En yakın zamanda sizi ülkemize bekliyoruz. Aramızda güvene dayalı samimi bir ilişkimiz var. İlişkilerimiz konjonktürel sınamalardan etkilenmeden ilerliyor." dedi. Görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada da Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğa'nın Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirttiğinin altı çizildi. Erdoğan görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği muhafaza edilmek suretiyle kalkındırılmasına ilişkin görüş teatisinde bulunuldu.

PUTİN: TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR ORTAK

RUSYA Devlet Başkanı Putin "Türkiye'yi hem ikili ilişkilerde hem de uluslararası arenada güvenilir ve kendini kanıtlamış bir ortak olarak görüyoruz. Rusya-Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan) müzakereler, insani alanda bir dizi pratik sorunun çözümünde ilerleme kaydedilmesini mümkün kıldı. Türkiye'nin bu konulardaki özel rolünün talep görmeye devam edeceğinden eminim" dedi. Türkiye'ye gelen turistler arasında Rusların bir kez daha ilk sırada yer almasına da dikkat çeken Putin "Erdoğan, Rus vatandaşlarını Türkiye'de evinde ve güvende hissettiriyor" diye konuştu.