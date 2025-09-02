Haberler Gündem Haberleri İzmir'de babaanne şiddetine maruz kalan çocuk be kardeşi devlet korumasına alındı
Giriş Tarihi: 2.9.2025 21:49 Son Güncelleme: 2.9.2025 21:53

İzmir'de babaanne şiddetine maruz kalan çocuk be kardeşi devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de babaannesinin şiddetine maruz kalan çocuk ile kardeşinin devlet korumasına alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak davaya müdahil olup şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

AA
İzmir’de babaanne şiddetine maruz kalan çocuk be kardeşi devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İzmir'de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki paylaşımlar yer aldığı belirtildi.

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşi devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olup şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de babaanne şiddetine maruz kalan çocuk be kardeşi devlet korumasına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz