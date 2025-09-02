Mevlid-i Nebi’yi bir yıl boyunca ihya edeceğiz

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hz. Muhammed'in (S.A.S) dünyaya teşriflerinin Hicri 1500. Yılı münasebetiyle bu yılki Mevlid-i Nebi Haftası'nı özel bir tema ile kutlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşecek programlar, "Doğumunun 1500. Yılında Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed" başlığıyla yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek. 3 Eylül 2025'te başlayacak ve 23 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek olan kutlama programları, yalnızca bir haftalık takvimle sınırlı kalmayacak. Etkinliklerde Hz. Peygamber'in hayatı, ahlakı ve insanlığa rehberliği farklı boyutlarıyla ele alınacak.

YURTDIŞINDA YAPILACAK

Bir yıl boyunca Türkiye genelinde camilerden kültür merkezlerine, üniversitelerden gençlik faaliyetlerine kadar geniş yelpazede etkinlikler yapılacak. Etkinliklerde siyer yarışmaları, sergiler, sanat faaliyetleri, eğitim programları ve sosyal projeler yer alacak. Ayrıca 81 ilde "1500. Yılında İzciler Peygamberin İzinde" temalı kamplar düzenlenecek. Etkinliklerde Hz. Peygamber'in hayatı, ahlakı ve insanlığa rehberliği farklı boyutlarıyla ele alınacak. Paneller, sempozyumlar, konferanslar, şiir ve ilahi programları ile gençlere ve çocuklara yönelik özel çalışmalar, bu yılın önemine uygun bir içerikle hayata geçirilecek. Diyanet'in planladığı faaliyetler sadece Türkiye ile sınırlı olmayacak; yurt dışındaki temsilcilikler aracılığıyla da Hz. Peygamber'in rahmet, barış ve kardeşlik mesajı dünya kamuoyuna ulaştırılacak.

AİLE TEMASI OLACAK

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da , Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Her Müslüman, Allah Resulü'nün söz, fiil ve tavırlarını hayatında odak noktası yapmalı" dedi. Erbaş, dünyanın birçok yerinde modern cahiliyenin insanlığı kuşattığı bir dönemde yaşandığını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılış programıyla başlayacak etkinliklerde, bu yılın özel konusu "Peygamberimiz ve Aile Ahlakı" olacak.



Resul Ekrem ŞAHAN / ANKARA