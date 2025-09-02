Ünsüz ve Ünlü Harfler Listesi, Türkçe Sesli ve Sessiz Harfler Nelerdir, Kaç Tanedir?

Ural Altay dil ailesine mensup olan Türkçede kelimeler yazıldığı gibi okunma özelliğine sahiptir. 29 harften oluşan alfabenin 8 tanesi sesli, 28 tanesi ise sessiz harflerden oluşur. Sesli harfler ve sessiz harfler özellikle ilkokul öğrencileri tarafından merak edilen konular arasında yer alır. Sesli harfler diğer bir ismi ile ünlü harfler ve sessiz harfler diğer adı ile ünsüz harfler tablosu ile ezber yapmak isteyenler doğru yerdeler. Türkçede yer alan 29 harf içerisinde 8 adet sesli, 21 adet sessiz harfler tablosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz. İşte ünlü harfler ve ünsüz harfler

SESLİ HARFLER NELERDİR?

Sesli harfler listesi alfabeyi yeni öğrenen öğrenciler tarafından çalışılan ve merak edilen konulardan birisidir. Öğretmenler tarafından öğrencilere verilen ödevler arasında da yer alır. 8 adet olan sesli harfler ses tellerimizin titreşimi ile oluşturduğumuz harflerdir. Bir diğer ismi ise ünlü harfler olarak adlandırılır. Ünlü harfler hangileri diye düşünerek kararsız kalanlar veya sesli harfler tablosu ile ezber yapmak isteyenler ayrıntıları inceleyebilirler.

Ünlü (Sesli) Harfler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü

Kalın Ünlüler: a, ı, o, u

İnce Ünlüler: e, i, ö, ü

Sessiz Harfler Nelerdir?

Sessiz harfleri bir diğer ismi ile ünsüz harfler olarak adlandırılır. Alfabede yer alan 29 harfin 21 tanesi ünsüz harflerdir. Ünsüz harfler dudaktan, burundan, gırtlaktan çıkarttığımız harflere denir. Sessiz harfler hangileridir sorusunun cevabına aşağıda yer alan tabloda ayrıntıları ile ulaşabilirsiniz.

TÜRKÇE'DE ÜNLÜ VE ÜNSÜZ HARFLER

Ünsüz (Sessiz) Harfler: b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z

Sert Ünsüzler: ç, f, h, k, p, s, ş, t

Yumuşak Ünsüzler: b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z