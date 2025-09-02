SON DAKİKA | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. AK Parti Sözcüsü Çelik MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Nazileri bile geri bırakacak katliam gerçekleştiriyorlar. Bütün dünyada Filistin'in tanınması yönünde çok anlamlı bir hareketlilik var. Bu hareketlilik karşısında ABD'nin Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi çok yanlış olmuştur. Gerek Mahmud Abbas, gerek diğer yetkililerin vizelerinin iptal edilmesi hakkaniyetsiz ve adaletsiz bir karardır. Bu karardan geri dönülmesi gerekir. Filistinlilerin sesinin duyulması, meselenin doğası ve hakkaniyeti gereğidir. Filistin'in sesi olma konusunda en gür ses sayın Cumhurbaşkanımızdan çıkmaktadır. Filistin davası, Netanyahu'nun soykırım BM Genel Kurulu'na damga vuracaktır.