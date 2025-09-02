Son Dakika | ASSAN’ın teknoloji hırsızlığı dosyaya girdi: Casusluk ve sabotaj operasyonunda yeni ayrıntılar!

HIRSIZLIKLARI DOSYADA

Makine Kimya Endüstrisi'nde (MKE) hiç çalışmayan ASSAN Group Genel Müdürü Gürcan Okumuş, TÜBİTAK'tan ayrıldıktan ASSAN şirketinde genel müdür pozisyonuna getirildi. MKE ile herhangi bir şahsi teması olmadığı halde ASSAN'da genel müdürlük yaptığı, MKE ve TÜBİTAK'tan gerçekleştirdiği teknoloji hırsızlığı soruşturma dosyasına girdi.

Okumuş'un, Hilal Projesi kapsamında MKE ile TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilip süresiz olarak MKE'nin kullanımına verilen Pilot Ölçekli C4 Tahrip Kalıbı Üretim ve Şekillendirme Projesi kapsamında geliştirilen ekipmanın birebir aynısının, genel müdürü olduğu ASSAN isimli firma tarafından bu projeyi geliştiren kişilerden hukuka aykırı hizmet alımı yaparak teknoloji transferi gerçekleştirdiği saptandı.