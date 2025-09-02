Türkiye, BM’de İsrail’i tecrit çağrısı yapacak

Her krizde zulmün karşısında yer alarak "Dünyanın Vicdanı" haline gelen Türkiye, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı tavrını en net şekilde ortaya koyan ülke oldu. Soykırımın sona ermesi yönünde bir çok uluslararası girişime öncülük eden ve aktif diplomasisiyle gerçekleri dünya gündeminin üst sıralarında tutan Ankara, bu ay düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bu konuda dikkat çeken mesajlar verecek. Türkiye'nin, uluslararası toplumun Filistin'de soykırım uygulayan İsrail'i katliamlarını durdurana kadar 'tecrit' edilmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Türkiye, katliamın bitmesi noktasında kendisiyle benzer yol haritası, anlayış ve politikaya sahip ülkelerle daha yakın çalışacak. Bu ülkelerle birlikte planlı ve sistemli şekilde adımlar atılacak. İnsani yardımların Filistin'e ulaşmasının aciliyetine dikkat çekilecek.