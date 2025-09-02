Vahşeti durduramamanın izahı yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20'den fazla ülkenin devlet başkanının katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nden Gazze için dünyaya seslendi. Erdoğan Tianjin kentinde düzenlenen ŞİÖ Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'ndaki konuşmasında şu mesajları verdi:

İZAHI OLAMAZ: Uluslararası toplum, çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzelinin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa, hepimiz başımızı iki elimizin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz. Şurası bir gerçek ki; bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz.

TEŞEKKÜR EDİYORUM: Gazze'si ve Batı Şeria'sıyla Filistin halkının tamamı için sesini yükselten tüm dostlarıma, tüm vicdan sahiplerine buradan teşekkür ediyorum.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ: Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bütün bölgemizin yararınadır. Komşumuz Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz.

ŞANGHAY RUHU: Yeniden Asya Girişimimiz' çerçevesinde Asya ülkeleriyle ilişkilerimizi geliştiriyor; bölgesel kuruluşlarla angajmanımızı artırıyoruz. Hiç şüphesiz, ŞİÖ bu kuruluşlar arasında müstesna bir konuma sahiptir. Küresel çapta öngörülebilirliğin azaldığı, sınamaların arttığı bir dönemde Teşkilatın 'Şanghay Ruhu' ilkelerini son derece kıymetli buluyorum.w.. Ekonomik kalkınmayı, ticareti ve toplumların refahını önceleyen bir dünya düzeni hedefliyoruz. Asya'nın kadim hoşgörü ikliminin ve sorunlara ortak çözüm bulma geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan ŞİÖ ile işbirliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum.

GÜNEY KAFKASYA ADIMLARI: Güney Kafkasya'da ve Orta Asya'da kalıcı barış, istikrar ve refahın temini için son dönemde atılan adımlar memnuniyet vericidir.

TÜRKİYE'NİN VİZYONU: Türkiye'nin vizyonu, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde, sorunların diyalog, diplomasi ve işbirliği ruhuyla çözülmesidir.

ENERJİ İÇİN ÖNEMLİ PLATFORM: BM İklim Değişikliği 31. Taraflar Konfe-ransı'na ev sahipliği yapma için hazırlıklar sürüyor. ŞİÖ enerji güvenliğinin artırılması ve stratejik altyapı projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi bakımından önemli bir platform.

İPEK YOLU: Bir yandan Hazar Geçişli Doğu Batı Orta Koridor Girişimi ile tarihi İpek Yolu'nu canlandırmayı hedeflerken, diğer yandan bu girişimi Kuşak ve Yol Girişimi ile uyumlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kalkınma Yolu Projesi ile de geniş bir coğrafyayı birbirine bağlamayı hedefliyoruz.



BM'NİN REFORMA İHTİYACI VAR

GAZZE başta olmak üzere Filistin halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında, Birleşmiş Milletleri (BM) küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmenin hepimizin mesuliyeti olduğuna inanıyorum. Ancak görüyoruz ki BM kendine yüklenen görevleri yerine getirebilmek için ciddi bir reforma ihtiyaç duyuyor. BM'nin Orta Doğu'daki zulümleri bitirmede ne de kural temelli uluslararası düzenin idamesinde bekleneni yapabildiğini söylemek güç.



ÇİN'LE, 50 MİLYAR $'LIK TİCARET HACMİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ

Başkan Erdoğan, Tianjin'deki zirve marjında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan görüşmede "Çin ile işbirliğini, Birleşmiş Milletler, G20 ve BRICS gibi platformlarda da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Şanghay İşbirliği Örgütü'yle ilişkilerimizin ilerletilmesine olan desteğinizin sürmesini bekliyoruz. 50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde arttırmak istiyoruz" dedi.



AZERBAYCAN-ERMENİSTAN BARIŞINA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Şanghay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine davetli olarak gittiği Çin'de barış diplomasisi vizyonunu merkez alan ikili görüşmelerini sürdüren Başkan Erdoğan dün de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la ayrı ayrı bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Aliyev'le yaptığı ikili görüşmede Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini kaydetti. Erdoğan'ın Paşinyan'ı kabulünde ise Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklediğini ve sürece katkıda bulunmayı sürdüreceğini belirtti.



FIRST LADY'LER BULUŞMASI

Emine Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in eşi Peng Liyuan ev sahipliğinde lider eşleri ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında "Tianjin'in kültürel ve mimari zenginliklerini tanıdığımız bu özel programda dostane sohbetler ettik" dedi.