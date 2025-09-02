Yargıyı vesayetten arındırdık

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen ve 20 Temmuz'da başlayan adli tatil sona erdi. 2025-2026 adli yıl açılış töreni Ankara'da Yargıtay'daki İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlendi. Törene Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile yargı mensupları ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , "2002'den itibaren attığımız adımlarla yargıyı vesayetçi yapılardan arındırdık, temel hak ve özgürlüklerin güvencelerini genişlettik, hukuk devletini kökleştiren reformlara imza attık. Hak arama özgürlüğünün önündeki tüm engelleri kaldırdık. Başörtüsünden ana dilin kullanımına, din ve vicdan hürriyetinden ifade özgürlüğüne pek çok alanda temel hak ve özgürlüklerin alanını genişlettik" dedi.

İstanbul'da ise adli yıl açılışı töreni İstanbul Anadolu Adliyesi'nde gerçekleşti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Komisyon Başkanı Ahmet Kaya önderliğinde düzenlenen törene İstanbul'da bulunan tüm adliyelerin başsavcıları, başkanları ve yargı mensuplarının da katıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yayımlağı mesajda , "Milletimiz adına karar veren yargımızın hedef gösterilmesine, yargı mensuplarımıza yönelik iftiralara, yalanlara, dezenformasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.