Bütün okullarımız depreme dayanıklı

İstanbul Valisi Davut Gül, şehirde eğitim veren tüm okulların depreme dayanıklı hale getirildiğini belirtti. İstanbul'da yapımı tamamlanan ve yeni eğitim öğretim yılında hizmete girecek olan okulları ziyaret eden Vali Davut Gül, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaptığı açıklamada, tüm okulların depreme dayanıklı ve güvenli hale getirildiğini açıkladı.

2025- 2026 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Gül, "Yaklaşık 2 milyon 900 bin öğrencimiz ve 170 bin öğretmenimizin ders başı yapacağı İstanbul'umuzla ilgili sizlerle paylaşmak istediğim iki müjdemiz var. Birincisi, yeni döneme İstanbul'umuz 46 yeni okul ile merhaba diyor.

OKUL BİNALARI YENİLENDİ

İkincisi, artık İstanbul'da eğitim veren tüm okullarımız depreme dayanıklı. 1999 depreminden önce yapılan bin 530 okul, depreme dayanıklılık konusunda incelendi. Bu okullardan bin 336'sının riskli olduğu tespit edildi. 359'u yıkılıp yeniden yapıldı. 816'sında güçlendirme yapıldı. 61 okulun yeniden yapım ya da güçlendirme çalışmaları sürüyor. 100 okulun ihale süreçleri ise devam ediyor" dedi. Şu anda İstanbul'un 39 ilçesinde kamu kaynakları ve hayırseverlerin katkılarıyla 150 okul inşaatının sürdüğünü kaydeden Vali Davut Gül, "İstanbul'da eğitim büyümeye devam ediyor" ifadesini kullandı. Vali Gül, hedefin, İstanbul'un tamamında tekli eğitime geçmek olduğunu kaydetti.