DSİ’den 253 milyonluk dev yatırım! Ankara’nın kalbi Mogan’a can suyu olacak

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölü'nü besleyen en önemli dere olan Sukesen Deresi'nin ıslah çalışmaları hızla devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen proje ile hem taşkınların önüne geçilecek hem de gölün ekosistemi korunacak.
DSİ Yeklileri, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan çalışmaları yerinde inceledi. Şantiye mühendislerinden bilgi alan heyet, projenin ikinci etabının 2-3 ay içinde tamamlanacağını öğrendi.
253 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIM
DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje hakkında şu bilgileri verdi:
"Gölbaşı Örencik Mahallesi'nde Sukesen Deresi üzerinde; 1420 metre kanal, 69 metre menfez, 2 yaya ve 2 araç köprüsü ile 1 çökeltim havuzu bulunuyor. Bugüne kadar 750 metre kanal, 69 metre menfez, 2 yaya ve 1 araç köprüsü tamamlandı. Kalan köprü ve çökeltim havuzunda çalışmalar sürüyor. Projenin toplam maliyeti 253 milyon 996 bin lira olup, %89 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor."
Balta, proje sayesinde Gölbaşı ve Örencik Mahallesi'nin taşkınlardan korunacağını, Mogan Gölü'nün ise yukarı havzadan gelen rüsubattan zarar görmeyeceğini vurguladı.
ÇEVRE DOSTU VE SOSYAL YAŞAM ODAKLI PROJE
Sukesen Deresi ıslahıyla birlikte Gölbaşı'nda sosyal yaşamı canlandıracak adımlar da atılıyor. İki mahalleyi birbirine bağlayacak araç ve yaya köprüsü inşa edilirken, dere boyunca 4 kilometrelik bisiklet, koşu ve yürüyüş yolu planlanıyor. Bölgede ibadet alanları da bulunacak.
Çevre dostu uygulamalar kapsamında terslik bendi ve çökeltim havuzları ile Mogan Gölü'ne temiz su akışı sağlanacak. Ayrıca güneş enerjili otopark sistemi devreye alınarak yenilenebilir enerji çözümleri kullanılacak. Proje tamamlandığında bölge, yeşil ve doğa dostu bir rekreasyon alanına dönüşecek.
"GÖLBAŞI'MIZ İÇİN BÜYÜK BİR ADIM"
AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, projeye katkı sunanlara teşekkür ederek şunları söyledi:
"Gölbaşı'mıza yakışır bir projeyi emin adımlarla sürdürüyoruz. Sukesen Deresi Islahı 2. Etap çalışmalarıyla hem Örencik Mahallemizin çehresini değiştirecek hem de Mogan Gölü'nü koruyacağız. Bizlere bu imkânı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İl Başkanımız Hakan Han Özcan'a, milletvekillerimize, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, DSİ Genel Müdürlüğü'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Gölbaşı'mız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."