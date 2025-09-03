DSİ’den 253 milyonluk dev yatırım! Ankara’nın kalbi Mogan’a can suyu olacak

253 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIM

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Gölbaşı Örencik Mahallesi'nde Sukesen Deresi üzerinde; 1420 metre kanal, 69 metre menfez, 2 yaya ve 2 araç köprüsü ile 1 çökeltim havuzu bulunuyor. Bugüne kadar 750 metre kanal, 69 metre menfez, 2 yaya ve 1 araç köprüsü tamamlandı. Kalan köprü ve çökeltim havuzunda çalışmalar sürüyor. Projenin toplam maliyeti 253 milyon 996 bin lira olup, %89 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor."

Balta, proje sayesinde Gölbaşı ve Örencik Mahallesi'nin taşkınlardan korunacağını, Mogan Gölü'nün ise yukarı havzadan gelen rüsubattan zarar görmeyeceğini vurguladı.

ÇEVRE DOSTU VE SOSYAL YAŞAM ODAKLI PROJE

Sukesen Deresi ıslahıyla birlikte Gölbaşı'nda sosyal yaşamı canlandıracak adımlar da atılıyor. İki mahalleyi birbirine bağlayacak araç ve yaya köprüsü inşa edilirken, dere boyunca 4 kilometrelik bisiklet, koşu ve yürüyüş yolu planlanıyor. Bölgede ibadet alanları da bulunacak.

Çevre dostu uygulamalar kapsamında terslik bendi ve çökeltim havuzları ile Mogan Gölü'ne temiz su akışı sağlanacak. Ayrıca güneş enerjili otopark sistemi devreye alınarak yenilenebilir enerji çözümleri kullanılacak. Proje tamamlandığında bölge, yeşil ve doğa dostu bir rekreasyon alanına dönüşecek.