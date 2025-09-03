Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Mevlit Kandili mesajı: Mübarek gecede, tüm duaların kabul olmasını diliyorum
Giriş Tarihi: 3.9.2025 10:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gönüllere nur yağdıran bu mübarek gecede, tüm duaların kabul olmasını diliyor, ülkemizin ve İslam dünyasının Leyle-i Mevlidi'ni tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından Mevlit Kandili dolayısıyla paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Peygamberimizin (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği kutlu gece, bereketin, huzurun ve birliğin müjdecisi, insanlığın tazelenme mevsimidir. Gönüllere nur yağdıran bu mübarek gecede, tüm duaların kabul olmasını diliyor, ülkemizin ve İslam dünyasının Leyle-i Mevlidi'ni tebrik ediyorum."

