Fransa duyurdu! Macron, Zelenski ve birçok lider Trump’la görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve birçok ülke lideri Perşembe günü ABD Başkanı Trump ile görüşecek.

"NE OLACAĞINI GÖRECEKSİNİZ" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenlemiş, Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Putin ile konuştum. Çok ilginç şeyler öğrendim" ifadesini kullanmıştı. Putin ile Alaska'da çok iyi bir görüşme yaptıklarını belirten Trump, "Önümüzdeki birkaç gün içinde, Başkan Putin ve Başkan Zelenskiy ile bir toplantı duyurusu yapılmazsa, ne olacağını göreceksiniz. Ne yapacaklarını ve ne olacağını göreceğiz. Bunu çok yakından takip ediyorum. Aslında birkaç hafta önce Başkan Putin ile çok iyi bir görüşme yaptık. Bakalım, bundan bir sonuç çıkacak mı? Çıkmazsa, farklı bir tutum alacağız" diye konuşmuştu. Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürmesinin kabul edilemez olduğunu kaydederek, "Geçen hafta iki ülke arasında 7 bin, daha doğrusu 7 bin 313 asker kaybı yaşandı. Bunun hiçbir sebebi yoktu. Onlar Rus ve Ukraynalı askerler. Bunun sona ermesini istiyorum" açıklamasında bulundu.