Gazzeliler için insanlığın eli de sesi de Türkiye! Bölge yardımlar hiçbir koşulda kesilmedi

SÜREKLİ ENGELLEDİLER

İsrail, 2 Mart – 19 Mayıs 2025 tarihleri arasında Gazze'ye insani yardım malzemesi girişini engelledi. Uluslararası toplumun tepkileri nedeniyle 19 Mayıs'ta ABD ve İsrail destekli "Gaza Humanitarian Foundation" (GHF) eliyle yardım dağıtımına izin verdi. Bu yardım mekanizması; BM kuruluşları, Gazze'ye yardım faaliyetinde bulunan 200'ü aşkın STK ve ABD dışındaki bütün batılı ülkeler ile Arap ülkelerince insani yardımın temel ilkelerini ihlal ettiği, insani yardımları siyasileştirdiği ve askerileştirdiği gerekçeleriyle sert şekilde eleştirildi. Nitekim, İsrail güçlerinin GHF'nin yardım dağıtımı yaptığı merkezlerde 27 Mayıs 2025 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılar neticesinde 2 bin 220 Gazzeli hayatını kaybetti, 16 bin 228'i ise yaralandı.

HAVADAN YARDIM ÇÖZMEZ

Gazze'ye havadan yardım ulaştırmak için Türkiye'nin Ürdün tarafından İsrail nezdinde girişimde bulunulması ve yardım ulaştırmak ülke adına İsrail'den izin alması gerekiyor. Havadan yardım operasyonlarına 13 ülke (Ürdün, Mısır, BAE, Almanya, Fransa, İspanya, Belçika, Danimarka, İtalya, Yunanistan, Hollanda, Singapur ve Endonezya) iştirak etti. Havadan yardım yönteminin, taşıma kapasitesi bakımından da karayoluna kıyasla oldukça sınırlı ve etkisiz olduğu ifade ediliyor. 5 kamyonluk bir konvoy yaklaşık 100 ton yardım taşıyabilirken, her bir havadan indirme operasyonunun yalnızca birkaç tonluk yardım kapasitesi bulunuyor. Ağustos ayında havadan ulaştırılan yardımların karayoluyla yapılan yardımlara oranı sadece yüzde 0,45 oldu. BM kuruluşları havadan yardım operasyonlarının Gazze'deki kıtlığa çözüm getirmeyeceğini, yardımların karayoluyla ulaştırılması gerektiğini belirtiyor. Yoğun nüfuslu alanlara atılan yardım kolileri izdiham ve yaralanmalar oluşmasına yol açıyor. Yanlış bölgelere düşen yardım kolileri, Filistinlilerin, İsrail'in hedefi haline gelmesine sebebiyet veriyor. Havadan yardım indirme operasyonlarıyla, zarar görmesi muhtemel tıbbi araç-gereç ve malzemenin nakledilmesinin mümkün olmadığı kaydediliyor. Havadan yardım indirme operasyonları, Gazze'ye karayoluyla yardım girişinin İsrail tarafından kasıtlı şekilde engellenmesini ve İsrail'in uluslararası insancıl hukuku açık ihlalini maskelemeye yönelik bir işlev görüyor. İsrail, havadan yardım ulaştırma operasyonlarını sürekli gündemde tutarak Gazze'ye yeterli miktarda yardım ulaştırıldığı algısı yaratmaya çalışıyor.