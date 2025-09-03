Gürsel Tekin’e ihraç kararı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi kararı sonrasında olağanüstü MYK'yı topladı. Özel, daha sonra katıldığı bir canlı yayında bir kez sokağı işaret ederek tehdit diline sarıldı. Yalnızca yargı ve hükümeti tehdit etmekle yetinmeyen Özel, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki muhalif partilileri de ihraç edebileceklerinin sinyalini verdi. Mahkemenin kararını tanımadıklarını, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de görevinin başında olduğunu savunan Özel, "Görevi kabul edeceğini açıklayan kişiyi (Gürsel Tekin) partiden ihraç ettik. Kendisini tedbirli şekilde yüksek disiplin kuruluna verdik ve partiden ihraç ettik" ifadelerini kullandı.