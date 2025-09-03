Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Özgür Özel'den mitingde skandal! Adalet Bakanı Tunç hakkında küstah sözler
Giriş Tarihi: 3.9.2025 22:07 Son Güncelleme: 3.9.2025 22:22

SON DAKİKA | Özgür Özel'den mitingde skandal! Adalet Bakanı Tunç hakkında küstah sözler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeytinburnu'nda düzenlediği mitingde skandal sözler sarf etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u hedef alan Özel, "Adalet Bakanı guguk kuşudur, günde iki defa 'yargı bağımsızdır' deyip içeri kaçmaktadır" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Özgür Özel’den mitingde skandal! Adalet Bakanı Tunç hakkında küstah sözler

CHP, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingini bu hafta İstanbul Zeytinburnu'nda gerçekleştirdi. Az sayıda vatandaşa hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingde yine akla ziyan ifadeler kullandı.

ŞAİBELİ KONGREYE DESTEK VERDİ

CHP Kongrelerinde dönen şaibeye göz yuman Özel, mahkeme kararı ile görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e desteğini yineledi. "CHP kongreleri ve İl Başkanımız Özgür Çelik onurumuzdur." diyen, Özel göreve geçici olarak getirilen Gürsel Tekin'i ise tehdit etti. Özel, "Bilsinler ki, 'Ben CHP'liyim' diyen hiçbir siyasetçi, bu irade gaspına ve onursuzluğa alet olmaz." şeklinde konuştu.

BAKAN TUNÇ'A SKANDAL BENZETME!

Yargıyı tehdit etmekten geri durmayan Özel bu kez iyice haddini aşarak Türkiye Cumhuriyeti'nin Adalet Bakanı'na küstahça yakıştırmalarda bulundu. Bakan Yılmaz Tunç hakkında, "Adalet Bakanı guguk kuşudur" diyen Özel, "Günde iki defa yargı bağımsızdır deyip içeri kaçmaktadır" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Özgür Özel'den mitingde skandal! Adalet Bakanı Tunç hakkında küstah sözler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz