15 Temmuz Derneği Başkanı Turunç: Milli birliğimiz daha da sağlamlaştı

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Terörsüz Türkiye" sürecinin milli birliğin kolonlarını sağlamlaştırdığını, 1000 yıllık beraber yaşama ülkülerinin temelini yıkılmaz hale getirdiğini ifade etti. Turunç, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin tarihsel bir dönüm noktasında bulunduğunu ve bu sürecin milli birlik ile kardeşliğin tahkimi açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan sürecin tarihi bir hamle olduğunu anlatan Turunç, "Terörsüz Türkiye süreci, milli birliğimizin kolonlarını sağlamlaştırmış, 1000 yıllık beraber yaşama ülkümüzün temelini yıkılmaz hale getirmiştir. Bu süreç, Türkiye Yüzyılı idealimizin en sert virajının güvenle dönülmesini sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu. Turunç, Türk-Kürt kardeşliğinin güçlenmesinin Türkiye düşmanlarının en büyük korkusu olduğunu belirterek, "Türkiye'de terör bittiğinde siyasi, ekonomik ve sosyal malzemesi kalmayacak olanların bu süreci provoke etme çabalarını görüyoruz. Amaçları açıktır. Güçlü bir Türkiye'nin inşasını engellemektir" ifadelerini kullandı.