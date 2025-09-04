Adana’ya dev ulaşım yatırımı

Adana'nın ulaşım altyapısını güçlendirecek ve şehir trafiğine kalıcı çözüm sunacak dev proje hayata geçiyor. Pozantı ile Ceyhan arasında yapılacak 89 kilometrelik ana gövde ve 18 kilometrelik bağlantı yolu ile şehrin en önemli ulaşım akslarından biri modern bir yapıya kavuşacak. Yeni otoyol projesi tamamlandığında, Adana şehir geçişindeki yoğun trafik büyük ölçüde azalacak ve sürücüler ciddi zaman ile yakıt tasarrufu sağlayacak. Proje kapsamında 4 tünel ve 1 viyadük yer alacak. Bu sayede şehir içi trafikte olası kaza veya tıkanıklık durumlarında kilitlenme önlenecek ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlanacak. Ayrıca güzergâhın 40 kilometre kısalması, ulaşımı hem güvenli hem de konforlu hale getirecek. AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, projenin Adana için tarihi bir yatırım olduğunu vurguladı. Pozantı-Ceyhan otoyolunun şehirde kronik ulaşım sorunlarına köklü çözüm sunacağını belirten Dağlı, vatandaşların hem zaman hem bütçe tasarrufu yapacağını ifade etti. Dağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, tamamlandığında Adana'nın çok daha güçlü bir ulaşım altyapısına kavuşacağını söyledi.