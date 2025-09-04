Asrın inşasında 300 bin yuva tamam

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alandaki 3.481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor. 200 bin mimar, mühendis ve işçi, depremde hasar gören şehirlerin yeniden inşası için alın teri döküyor. En sağlam zeminlerde, kentlerin tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkan bir şehircilik stratejisiyle saatte 23, günde 550 konut inşa ediliyor.

TESLİM EDİLİYOR

7/24 vardiya ile devam inşa çalışmalarıyla, haziran ayından bu yana 54 bin 200 konut daha tamamlandı. Malatya'da 6 Eylül Cuma günü "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" sloganıyla düzenlenecek törenle 300 bininci konut teslim edilecek. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

300 BİNİNCİ YUVA

NSosyal hesabından törene ilişkin tanıtım filmi paylaşan Bakan Kurum, "300 bininci yuvamız tamam. Bir kez daha sevince, heyecana, umuda ortak oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarını Malatyalı kardeşlerimizle teslim ediyoruz" mesajını verdi.

3 KENTE CANLI BAĞLANTI

Törende Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'a canlı bağlantılar yapılarak hak sahibi vatandaşlara anahtarları verilecek.

12 YENİ OKUL HİZMETTE

Ayrıca törende 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Böylece yapımı tamamlanan okul sayısı 56'ya (857 derslikli) yükselecek. Deprem bölgesinde 1360 derslikli 85 okulun daha yeniden inşası, 48 derslikli 6 okulun da güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

BAĞIMSIZ BÖLÜM SAYISI 304 BİN 836'YA YÜKSELECEK

Törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm daha teslim edilecek. Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 249 bin 824'ü konut, 8 bin 907'si iş yeri ve 46 bin 105'i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836'ya yükselecek. Deprem bölgesindeki 11 ilde bu yılın sonuna kadar 358 bin 859'u konut, 31 bin 307'si iş yeri, 62 bin 817'si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesiyle birlikte çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.



EN BÜYÜK ŞANTİYE ARTIK İKİZCE

Törene ev sahipliği yapan Malatya, depremlerde ağır yıkıma uğradığı için inşa seferberliğinin en önemli merkezlerinden biri... Adıyaman İndere'yi de geride bırakan Malatya İkizce'deki TOKİ şantiyesi Türkiye'nin en büyük şantiyesi oldu. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde 35 etaptan oluşan bölgede 27 bin 628'i konut, 661'i iş yeri olmak üzere toplam 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Bölgeye 5 de cami yapılıyor. Bugüne kadar 11 bin 909 konutun inşası tamamlandı. Kalan konutlar da yıl sonuna kadar tamamlanacak.

MALATYA'DA 46 BİN 533 EV VE İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK

Yeni ev ve iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte Malatya genelinde teslim edilen bağımsız bölüm sayısı 46 bin 533'e yükselecek. Yılsonuna kadar kentte 55 bin 496 konut, 10 bin 714 iş yeri ve 13 bin 210 köy evi olmak üzere toplam 79 bin 420 konut ve iş yerinin yapımı tamamlanmış olacak.