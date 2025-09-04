Bakan Tunç HSK’yı topladı! Yargı reformu hedefleri görüşüldü

HSK Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Başkanlığında toplantı. Toplantıda Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki hedefler doğrultusunda yapılacak düzenlemeler ele alındı. Bakan Tunç, hukukun üstünlüğünden ayrılmadan yargıyı daha etkin ve erişilebilir hâle getirme amacında olduklarını vurguladı.

YARGI SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Tarafsız ve bağımsız yargıyı güçlendirecek düzenlemelerle insan kaynağı kapasitesinin artırılacağını belirten Bakan Tunç, "Yeni adli yılda da vatandaşların yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst düzeye çıkarma hedefiyle çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA VURGUSU

Bakan Tunç, yargı hizmetlerinin etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik somut adımların atılacağı, gece gündüz demeden çalışmaların sürdürüleceği bildirildi.