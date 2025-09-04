Bakan Tunç’tan Özel’e tepki: Mahkemenin kararına saygı duymalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkemece CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması kararına ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "tanımıyoruz" açıklamasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmayacağını belirtti. Bakan Tunç, CHP'li bir delegenin başvurusu üzerine yargılama sürecinin başlatıldığına işaret ederek, "Kurultayda maddi menfaat temini, delegelerin iradelerinin etkilendiğine yönelik iddialar nedeniyle mahkemenin verdiği tedbir kararı söz konusu. Süreç devam ediyor, süreçle ilgili yargılama süreçlerine, mahkemelerin vereceği kararlara uymak, saygı duymak zorundayız. Bu süreçleri başlatanların kendi partilileri olmasına rağmen CHP Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı'mız, Adalet Bakanı olarak ben ve yargı mensuplarını suçlaması, ağır eleştirilerde bulunması doğru değil" dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Mahkemenin verdiği karar yok hükmündedir, tanımıyoruz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Tunç, "Böyle bir ifade söz konusu olamaz. Ana muhalefet partisi genel başkanının böyle bir ifade kullanması, talihsiz ve uygun olmayan bir açıklama. Hukuki yolları tüketmeden mahkemece 'verilmiş kararı tanımıyoruz' demesi demokratik hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Buradaki tepki haksız bir tepki" ifadelerini kullandı.