Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret ediyor
Giriş Tarihi: 4.9.2025 17:01 Son Güncelleme: 4.9.2025 17:44

Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret ediyor. İki lider Terörsüz Türkiye, Suriye ve Filistin konuları başta olmak üzere iç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirecek.

Başkan Erdoğan Bahçeli’yi ziyaret ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret ediyor.

Görüşme 17.10'da başlarken, iki lider Terörsüz Türkiye, Suriye ve Filistin başta olmak üzere iç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz