Başkan Erdoğan Bahçeli’yi ziyaret ediyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret ediyor.

Görüşme 17.10'da başlarken, iki lider Terörsüz Türkiye, Suriye ve Filistin başta olmak üzere iç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirecek.