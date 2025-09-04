Giriş Tarihi: 4.9.2025 17:01Son Güncelleme: 4.9.2025 17:44
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret ediyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret ediyor. İki lider Terörsüz Türkiye, Suriye ve Filistin konuları başta olmak üzere iç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirecek.
Görüşme 17.10'da başlarken, iki lider Terörsüz Türkiye, Suriye ve Filistin başta olmak üzere iç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirecek.